Nicht nur in Deutschland ist die Aschenbrödel-Fangemeinde ungebrochen groß, auch und besonders die Menschen in Norwegen lieben den Filmklassiker aus dem Jahr 1973. Einblicke wie in diese Fankultur gehören zu den Überraschungen, die den Kuratoren wie Margitta Hensel vom Schlösserland Sachsen immer wieder Stoff für neue Themen liefern. Weil man die Ausstellung schon so viele Jahre betreibe, sagt sie, meldeten sich Leute auch bei ihr oder auf der Aschenbrödel-Facebook-Fanpage. So komme sie immer wieder an neue Informationen.



Von den Fans bekämen die Ausstellungsmacher immer wieder kleine Objekte geschickt, beispielsweise Gemälde oder Fotografien, so Schlossherrin Fliegler. In diesem Jahr gäbe es aus der Fankultur eine kleine Puppenkollektion aus Deutschland und Tschechien zu sehen, "mit ganz detailliert, fein und klein nachgearbeiteten Kostümen aus dem Aschenbrödel-Film", so Fliegler. Außerdem können die Besucher*innen auch Gemälde sehen, die zwei Fans aus Norwegen und Tschechien gemalt haben.