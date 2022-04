"Es ist eine kleine Arbeit, die wirklich auf den Handteller passt, auch in der Höhe nicht viel größer ist und es ist eben dieses Einfühlsame, dieses Atmosphärische, was Franz Marc auch in seinen Bildern, in seinen Grafiken hat", erklärt Museumsdirektor Bauer-Friedrich. Das Besondere sei die Einbettung des Tiers in die Natur und in die Umwelt. Der Bronzeguss aus dem Nachlass des Künstlers befinde sich seit 1930 in der Sammlung des Kunstmuseums Moritzburg, so Bauer-Friedrich.

Expressionist Franz Marc ist vor allem für seine Gemälde bekannt – nun sind auch seine Bronzefiguren wie die "Zwei Pferde" in Halle zu sehen. Bildrechte: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt/ Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)