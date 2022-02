Das Käthe-Kollwitz-Haus im sächsischen Moritzburg erhält 100.000 Euro aus ehemaligem DDR-Parteivermögen. Nach Angaben des Museums soll das Geld für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen verwendet werden. So sei das Haus bisher nicht barrierefrei.

Die Künstlerin und Grafikerin Käthe Kollwitz (1867–1945) hatte in dem Gebäude nahe dem Moritzburger Schloss ihre letzten Lebensmonate verbracht. Sie kam im Sommer 1944 auf Initiative des Prinzen Ernst Heinrich von Sachsen (1896–1971) nach Moritzburg bei Dresden. Der Prinz war ein Verehrer ihrer Kunst und richtete für sie zwei Räume im sogenannten Rüdenhof ein. Dort lebte Kollwitz bis zu ihrem Tod am 22. April 1945.

Der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im sächsischen Landtag, Frank Richter, begrüßte die Zuwendung für das Käthe-Kollwitz-Haus. Damit würden "viel ehrenamtliches Engagement, Beharrlichkeit und jahrelange Bemühungen gewürdigt und honoriert", erklärte er. Richter setzt sich seit Jahren für das Museum ein. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, hatte bei einem Besuch in Moritzburg 2021 angeregt, das Hau in das Blaubuch der kulturellen Gedächtnisorte aufzunehmen. Vor einiger Zeit stand der Erhalt des Museums noch in Frage.