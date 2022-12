Von Mühlhausen nach Wittenberg Schwerer Abschied, starke Bilanz: Museumsdirektor Müller verlässt Thüringen

Thomas T. Müller hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Thüringer Museumslandschaft gemacht, als Direktor der Mühlhäuser Museen und Präsident des Museumsverbands. Nun wechselt er nach Sachsen-Anhalt und übernimmt den wohl schönsten Job der Welt für einen Reformationshistoriker: Ab Februar 2023 ist er neuer Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Wittenberg. In Mühlhausen hieß es in den vergangenen Tagen also Abschied nehmen. MDR KULTUR-Landeskorrespondentin Mareike Wiemann hat ihn dort noch einmal getroffen.