Während deutsche Zinnfiguren meist flach sind, orientiert Sanders sich an der britischen Tradition und gestaltet vollplastische Menschen. Bildrechte: Nora Hilgert

Wer ganz nah an die Vitrine heranrückt, kann sich das Gespräch der drei nahezu vorstellen. Die Figuren wirken alles andere als steif, sie scheinen zu gestikulieren, sogar die Mimik ist erkennbar. Er sitze teilweise mehrere Stunden an solch einer Figur, berichtet Sanders. Er gieße erst die verschiedenen Körperteile, klebe sie dann aneinander und forme abschließend die Oberfläche mit Modelliermasse: "Mittlerweile habe ich eine Serie von 130 Figuren, von denen ich dann Umbauten machen kann. Ich habe das Prinzip, dass fast jede Figur nie wiederholt wird."

Doug Sanders hat jahrelang als Wirtschaftsprofessor gearbeitet. Irgendwann aber machte er seine Leidenschaft zur Profession, verabschiedete sich von der Uni und begab sich voll und ganz in die Welt der Zinnfiguren. Kennengelernt hat er sie Anfang der 70er-Jahre bei einem Spielwarenhersteller in Franken. Seitdem lässt ihn die Bastelei nicht mehr los, stundenlang kann er sich mit einer einzelnen Figur beschäftigen. In Mühlhausen ist nun seine erste umfassende Werkschau zu sehen.