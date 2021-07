Bestattungskrone eines Kindes aus Nelken, die damals wertvoller waren als Gold. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dass von diesen Toten mehr erhalten blieb als der Name und etwas Staub, liegt in der Architektur des Raumes rund um ihre letzte Ruhestätte begründet, weiß Michael Herold vom Kirchenverein: "Da sind zwei Luftschächte in der Außenwand der Kirche, die relativ weit nach oben führen. Das heißt, die Luft, die hier unten ständig zirkuliert, ist nicht so feucht." So trockneten die Leichname schnell aus und hielten der Verwesung ohne äußeres Zutun stand.



Herold betreut die Kirche samt ihrer Unterwelt seit 1982. Sechs Jahre zuvor waren die beiden Gruft erstmals für Besucher geöffnet worden, das DDR-Fernsehen berichtete. So wurden die Mumien von Riesa bekannt – und blieben dennoch im Verborgenen, weil unerforscht.