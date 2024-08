Wörlitzer Park

Der Park ist ganzjährig geöffnet. Im Falle von Witterungsereignissen können kurzfristig Sperrungen erfolgen. Es besteht ein eingeschränkter Winterdienst.



Barrierefreiheit:

Alle prüfrelevanten Bereiche im Schlossgarten Wörlitz erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung "Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung".



Schloss Wörlitz

Wörlitzer Park

Kirchgasse 35

06786 Oranienbaum-Wörlitz



Öffnungszeiten:

16. März bis 30. April:

Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr



Mai bis September:

Dienstag bis Donnerstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr



Oktober:

Dienstag bis Sonntag und Feiertage von 10 bis 17 Uhr



Letzter Einlass eine Stunde vor Schließung.



Eintritt:

Regulär 9 Euro, ermäßigt 7 Euro

Kinder bis 16 Jahre sind frei.



Gotisches Haus

Wörlitzer Park

Coswiger Straße 1

06785 Oranienbaum-Wörlitz



Öffnungszeiten:

16. März bis 30. April und im Oktober:

Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr



Mai bis September:

Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr



Eintritt:

Regulär 9 Euro, ermäßigt 7 Euro

Kinder bis 16 Jahre sind frei.



Schloss Mosigkau

Knobelsdorffallee 2-3

06847 Dessau-Roßlau

OT Mosigkau



Öffnungszeiten:

16. März bis 30. April und im Oktober:

Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr



1. Mai bis 30. September:

Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr



Letzter Einlass eine Stunde vor Schließung.



Eintritt:

Regulär 9 Euro, ermäßigt 7 Euro

Kinder bis 16 Jahre sind frei.



Schloss Luisium

06844 Dessau-Roßlau

OT Waldersee



Öffnungszeiten:

16. März bis 30. April:

Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr



1. Mai bis 30. September:

Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr



Oktober:

Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr



Letzter Einlass eine Stunde vor Schließung.



Eintritt:

Regulär 9 Euro, ermäßigt 7 Euro

Kinder bis 16 Jahre sind frei.



3-Schlösserkarte

3 Schlösser zur Auswahl aus: Luisium, Oranienbaum, Mosigkau oder das Gotische Haus (gültig für eine ganze Saison): 19 Euro



Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Museen.