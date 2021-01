Die Kunstmuseen in Deutschland wollen raus aus dem Lockdown. In einem Brief wenden sich die Leitungen führender Häuser an Kulturstaatsministerin Monika Grütters und ihre Länderkolleginnen und -kollegen. Museen könnten "für den Hunger auf Kultur ein Angebot machen, ohne die gesellschaftliche Solidarität in Frage zu stellen", heißt es in dem Schreiben, das auch durch die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, unterzeichnet wurde.