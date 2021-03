Plakat-Kampagne "Citylights" Leipziger Bildermuseum macht die Stadt zum Ausstellungsraum

Statt platter Werbung gibt es in Leipzig jetzt mitten in der Stadt einen Hauch von Kunstgenuss: Rund 200 Plakatflächen bespielt das Museum der bildenden Künste Leipzig mit fünf Gemälden aus der Sammlung. Dazu gehören Motive von Wolfgang Mattheuer und Claude Monet, aber auch ein Gemälde der jungen Leipziger Künstlerin Franziska Holstein, um etwaige Erwartungshaltungen an die häufig von Männern vertretene Leipziger Schule zu unterlaufen. Und die Bilder können sogar sprechen! Eine elegante Aktion, sich in Corona-Zeiten als Museum in Erinnerung zu bringen.