Ein kundiger Gartenführer steht am Internationalen Museumstag bereit, um mit den Besucherinnen und Besuchern durch die barocke Anlage von Großsedlitz zu wandeln. In seinem barocken Kostüm mimt er den Reichsgrafen August Christoph von Wackerbarth und weiß Geschichten und Geschichte über glanzvolle und glorreiche Zeiten in Sachsen zu berichten. Graf von Wackerbarth war faktisch "Bauminister" im Dienste von August dem Starken. Er hatte 1715 ein abgebranntes Rittergut in Großsedlitz erworben und dort ein dreiflügeliges Barockschloss, die Obere Orangerie sowie erste Teile des Barockgartens Großsedlitz errichten lassen. Das gefiel seinem Chef, August dem Starken, so gut, dass er das Gut "freiwillig" abtreten durfte.

Durch den Barockgarten Großsedlitzgeht es zum Internationalen Museumstag am 21. Mai 2023 mit Reichsgraf August Christoph von Wackerbarth. Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Mehr Informationen Wo:

Barockgarten Großsedlitz, Parkstr. 85, 01809 Heidenau



Wann:

21. Mai |

14 bis 15:30 Uhr

Wie oft stellt man sich die Frage, was sich eine Malerin oder ein Zeichner bei einem Bild gedacht habe. Im Museum Bautzen hat man am Internationalen Museumstag die Möglichkeit, diese Frage direkt an Ansgar Skiba zu stellen. Der 1959 in Dresden geborene Künstler sieht sich in der Tradition der deutschen Romantiker und sucht die sinnliche Erfahrung des Landschaftsraumes. Vor allem sein Umgang mit den Farben beeindruckt. Bei einer Künstlerführung berichtet Skiba, was ihn inspiriert und wie er arbeitet.

Mehr Informationen Wo:

Museum Bautzen, Kornmarkt 1, 02625 Bautzen



Wann:

21. Mai |

15 bis 16:30 Uhr

Das Albertinum in Dresden ist der Ort, an dem Werke von Malergrößen wie Caspar David Friedrich, Vincent van Gogh und Paul Gaugin bis hin zu Gerhard Richter zu entdecken sind. Und hier ist am Internationalen Museumstag auch der Platz, sich selbst künstlerisch auszuprobieren. Im Offenen Atelier können junge und jung gebliebene Besucherinnen und Besucher frei mit Acrylfarbe auf Leinwand experimentieren. Kunstvermittlerinnen geben auf Wunsch Hilfe bei der Erforschung neuer Maltechniken. Die Platzanzahl ist auf 20 Personen gleichzeitig begrenzt.

Zu einem Workshop lädt das Albertinum am 21. Mai 203. Bildrechte: IMAGO / Torsten Becker

Mehr Informationen Wo:

Albertinum, Tzschirnerplatz 2, 01067 Dresden (Treffpunkt: Erich-Kästner-Raum, Zugang über Lichthof)



Wann:

21. Mai |

15 bis 17:30 Uhr