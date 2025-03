Kinder-Museum "Welt der Sinne"

Deutsches Hygiene-Museum

Lingnerplatz 1

01069 Dresden



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass um 17:30 Uhr



Eintritt:

Erwachsene 12 Euro, 6 Euro ermäßigt, für Kinder bis 16 Jahre ist der Eintritt frei

Kinder unter 10 Jahren dürfen die Ausstellung nur in Begleitung Erwachsener besuchen



Altersempfehlung: 5 bis 12 Jahre



Barrierefreiheit:

Das Museum ist barrierefrei zugänglich. Auch das Spiegellabyrinth kann im Rollstuhl erkundet werden. Die wichtigsten Informationen gibt's zum Lesen, per Kopfhörer zum Hören und als Video zum Anschauen in Deutscher Gebärdensprache.



Mehr Informationen auf der Webseite des Kinder-Museums.