Das Museum im Schloss Elisabethenburg bietet in etwa 50 Ausstellungsräumen vielfältige Einblicke in vergangene Zeiten – in Kunst, in die damalige höfische Pracht am "Musenhof". Für Kinder gibt es dort eine Installation namens "Spielwelt Schloss". Sie verspricht spannende Entdeckungsreisen zu höfischer Architektur, Lebensweise und Kultur, viele Bücher in der Hofkutsche, die als Kinderbibliothek dient. Kinder können sich auch mit Kostümen als Prinzessin, Dienstmagd, Ritter, Schmied oder Bettler verkleiden oder einen Marstall mit Schmiede und Pferden oder einen Thronsaal und weitere Räume entdecken.