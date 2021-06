Also keine Rückgabe, aber wissenschaftliche Zusammenarbeit, das heißt, sie bekommen die Sammlung vielleicht wenigstens virtuell zu sehen. Oder wie muss man sich das vorstellen?

Genau. Wir leben ja in einem neuen Zeitalter, im Zeitalter der Digitalisierung. Die Kollegen in Russland geben sich die größte Mühe, die Informationen zu den Objekten zusammenzutragen. Die Objekte werden digitalisiert, sie werden wissenschaftlich hervorragend betreut und untersucht. Und auch die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha hat jetzt ein millionenschweres Digitalisierungsprojekt, so dass man virtuell durchaus in der Lage ist, den einstigen Sammlungsschwerpunkt Gotha auch im Netz abzubilden und gemeinsame virtuelle Ausstellungen zu organisieren. Und das ist natürlich überaus reizvoll, die altdeutsche Malerei, den Cranach-Bestand virtuell zusammenzuführen und so gemeinsame Forschungsprojekte auf den Weg zu bringen.

Reicht Ihnen das fürs Erste? Wie ist der aktuelle Stand, was die Zahlen angeht – wie viele Sammlungsobjekte von Ihnen sind in Moskau?

Tobias Pfeifer-Helke, Direktor von Stiftung Schloss Friedensstein Bildrechte: MDR/Paul-Ruben Mundthal / Stiftung Schloss Friedenstein Gotha Der Hintergrund ist natürlich, dass wir gern weitere Informationen zu den Objekten in Russland haben möchten, dass wir mit Restauratoren in den Depots arbeiten wollen, dass wir wissenschaftliche Projekte aufgleisen wollen, um perspektivisch zu erfahren, wieviele Objekte es in Russland gibt. Wieviele Objekte sind im Puschkin-Museum untergebracht? Wie sind die dort betreut? In welchem Zustand sind sie? Gibt es weitere Objekte, von denen wir möglicherweise im Augenblick noch gar nichts wissen? Wie können wir perspektivisch diese Objekte, die sich noch in Kisten befinden, wieder sichtbar machen? Wie können wir zumindest die Informationen zu diesen Objekten zur Verfügung stellen, um diesen Schatz auch ein Stück weit wieder zu heben.

Wie ist denn der aktuelle Stand bei den Versuchen, die Werke wieder zu bekommen? Das ist ja wirklich ein heikles Thema. Es geht um die Schuld der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Aber kann man davon ausgehen, dass mittlerweile eine jüngere Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern übernommen hat, die vielleicht ein bisschen unverkrampfter an die Sache rangeht? Wie sieht die Kommunikation aus?

Die Zeiten ändern sich. Ja, wir merken, dass es eine große Offenheit gibt, dass die Wissenschaftler mit uns kooperieren möchten, dass wir auf einem sehr guten Weg der Zusammenarbeit sind, dass die Haltung auch des russischen Staates sich ändert. Auf der einen Seite ist es natürlich, wenn wir in Russland sind, auch sehr politisch. Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt auch die Möglichkeit, auf der Arbeitsebene zusammenzuarbeiten. Die Russen haben in den letzten Jahren sehr viel Geld in die Hand genommen, um auch die Provenienzforschung zu entwickeln. Auch da gibt es zwischen unseren Häusern eine gute Kooperation. Wir sind sogar in der glücklichen Lage, dass wir eine Russin einstellen konnten, die auch hervorragende Kontakte nach Moskau hat. Alles das sind Punkte, die schon deutlich machen, dass wir auf ihre kulturellen Ebene sehr weit sind.

Blick auf Schloss Friedenstein mit dem Denkmal Herzog Ernst I. Bildrechte: IMAGO / photo2000

Haben Sie denn trotzdem Hoffnung, dass sich politisch vielleicht doch irgendwo mal etwas bewegt?