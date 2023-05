Auf ins Museum Internationaler Museumstag: Das dürfen Sie in Jena oder Altenburg nicht verpassen

Zum Internationalen Museumstag am 21. Mai 2023 haben sich Thüringer Museen besondere Angebote für Kinder und die ganze Familie einfallen lassen. In Reichenfels wird erkundet, wie aus Erz das Eisen für die Ritterrüstung wurde. Auf Schloss Burgk in Schleiz gibt es eine Sonderführung in die Welt des Mittelalters. In Jena werden besondere Masken gebastelt. Altenburg lädt zum großen Spielefest. In Zella-Mehlis wird es sportlich. Das sind unsere 5 Empfehlungen für einen Ausflug ins Museum: