Die Erfindung des Buchdrucks war ebenso weltverändernd wie die des Internets heute. Wer die alten Maschinen mit ihrem Klackern und Stampfen noch einmal selbst erleben will, der sollte am Internationalen Museumstag die historische Druckwerkstatt des Technikmuseums Magdeburg aufsuchen. Gerade für die jüngste Generation ist das Miterleben eines mechanisch erzeugten Druckes ein eindrucksvolles Erlebnis. Groß und Klein können selbst ausprobieren, wie man in der gar nicht so weit zurück liegenden Vergangenheit gedruckt hat.

Wohl alle haben in ihrer Heimatstadt einen oder mehrere Lieblingsorte. Auch die in Dessau lebende Künstlerin Ines Doleschal. Ihre Arbeiten – Collagen, Zeichnungen, Fotos – werden in der Ausstellung "dessau, aufgezeichnet" im Dialog mit Werken der Graphischen Sammlung der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau gezeigt. Das Publikum ist aufgerufen, sich selbst in der Stadt Dessau zu "verorten", in selbst gestalteten Postkarten. Lassen Sie Ihrer Kreativiität freien Lauf!