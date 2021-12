Was macht man, wenn man die Leitung eines Museums übertragen bekommt von dem die Besucherinnen und Besucher erwarten, dass sich möglichst wenig ändert? "Ich kam hierher und die Aufgabe war tatsächlich, das stimmt vollkommen, das Haus zu modernisieren, aber nicht zu verändern", so Museumsdirektor Igor Jenzen. "Das habe ich begriffen und wir haben darauf geachtet, dass wir die Inhalte, die ja vorher auch schon immer gut waren, den neuen Sehgewohnheiten der nächsten Generation angepasst haben."

Der in Frankfurt am Main geborene Kunstwissenschaftler Igor Jenzen kam 1993 nach Dresden, war zunächst im Museum für Kunstgewerbe in Pillnitz tätig, bevor ihn sein Amtsvorgänger vor 17 Jahren an das Museum für Sächsische Volkskunst holte. Das basiert seit seiner Gründung Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Konzept von Oskar Seyffert, der ursprünglichen unverbildeten Kunst der kleinen Leute öffentlich Wertschätzung zu schenken und diese Werke auf unverwechselbare Weise in einem Museum zu inszenieren – nicht nur zum Schauen, sondern auch als Vorbildsammlung für die kriselnde Holzspielzeugindustrie vor allem des Erzgebirges.