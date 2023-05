Das Lindenau Museum liegt am Fuße des Schlossparks in Altenburg. Das prächtige Neorenaissance-Gebäude wurde von Julius Robert Enger erbaut, einem Schüler Gottfried Sempers. Ein Großteil der Sammlung geht auf den Namensgeber des Museums zurück, den Gelehrten und Staatsmann Bernhard von Lindenau. Dem Kunstförderer verdankt das Museum die größte Sammlung früher italienischer Tafelbilder außerhalb Italiens. So zum Beispiel das berühmte "Bildnis einer vornehmen Frau als Heilige" von Sandro Botticelli. Er porträtierte in Florenz einst die Fürstin Caterina Sforza, die später zur Heiligen Katharina wurde. Im Lindenau-Museum Altenburg kann man unter den Blicken antiker Skulpturen wandeln. Bildrechte: IMAGO

Auch ganz andere Epochen der Kunstgeschichte lassen sich in Altenburg entdecken: Die Sammlung umfasst antike Keramiken und Gipsabgüsse aus der Renaissance ebenso wie Gemälde aus der Gegenwart. In der modernen Malerei liegt der Schwerpunkt auf Kunst des Spätexpressionismus und der Neuen Sachlichkeit. Außerdem besitzt das Museum den weltweit größten Bestand an Werken Gerhard Altenbourgs, eines Malers und Grafikers aus Thüringen, dessen Werke in der DDR verboten waren.

Das museumspädagogische Angebot ist sehr umfangreich: In Zusammenarbeit mit der angegliederten Kunsthochschule, dem Studio Bildende Kunst, gibt es zahlreiche Kurse und Workshops. Kinder und Jugendliche werden von Künstlern an die Werke der Sammlung herangeführt und können in einem Atelier und einer Keramikwerkstatt selbst verschiedene Techniken kennenlernen und ausprobieren.



Achtung: Aufgrund von umfassenden Sanierungsarbeiten ist das eigentliche Lindenau-Museum an der Gabelentzstraße in den nächsten Jahren geschlossen. Seit dem 14. Juli 2021 kann das Museum in seinem Interim in der "Kunstgasse 1" besucht werden.