Eine kleine Reise nach England können Besucherinnen und Besucher nicht nur in der Ausstellung "Very British" unternehmen, für Kids gibt es eine original britische Tea Time. So kann man wie der frisch gekrönte englische König Charles III. oder Lieblingsbär Paddington eine Tasse Tee genießen und dazu ein Sandwich mit Orangenmarmelade probieren. Das ist tatsächlich "Very British". Sehr beliebt ist in England auch das Pferderennen, das auch in Glauchau gespielt werden kann. Dazu passend kann man ein Pferd oder sein persönliches Lieblingstier zeichnen. Wer Charles III. noch nachträglich zu seiner Krönung gratulieren möchte, kann eine Grußkarte ins Königshaus schreiben. Aus der Film- und Fernsehwelt gibt es Geschichten zu Harry Potter und Mr. Bean. Die Tea Time ist geplant für Familien mit Kindern von 7 bis 11 Jahren.