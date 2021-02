Die gemeinsame Museumsnacht von Halle und Leipzig am 8. Mai 2021 ist abgesagt. Dies teilten die beiden Städte am Mittwoch mit. Diese Entscheidung sei im Interesse der Gesundheit der potenziellen Gäste getroffen worden. "Die Museumsnacht lebt von dieser Mobilität, den Begegnungen und den gemeinsamen Erlebnissen", heißt es auf der Internetseite der Händelstadt Halle – in Zeiten der Corona-Pandemie sei der Besucherinnen- und Besucherverkehr nicht zu verantworten. Daher seien die laufenden Vorbereitungen, die 79 teilnehmenden Museen mit Hygiene- und Abstandsregeln zu präsentieren, gestoppt worden. Wie auch im vergangenen Jahr sollen auch 2021 digitale Angebote auf den Social-Media-Kanälen der Einrichtungen gemacht werden. Auf der Internetseite der Museumsnacht grüßten die teilnehmenden Häuser 2020 digital in einer gemeinsmen Videobotschaft – diese sei auch für dieses Jahr geplant.