Schatzkammer Mitteldeutschland Die zehn größten Museumsschätze in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind reich an Kultur. Und so gibt es unzählige Schätze in den Museen, die es zu bewahren gilt: Darunter die Himmelsscheibe von Nebra, Raffaels Meisterwerk "Sixtinische Madonna" in Dresden, Zaubersprüche im Domschatz Merseburg, versteinerte Wälder in Chemnitz und kostbare Juwelen wie einen jüdischen Hochzeitsring in Erfurt. MDR KULTUR blickt in die Schatzkammern und stellt zehn Highlights vor, für die sich ein Besuch im Museum immer lohnt.