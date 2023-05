Mit "Jetzt aber zackig. Von Ecken und Kanten des Museums" ist die Architekturführung durch das Leipziger Grassi Museum überschrieben. Hier stehen einmal nicht die Ausstellungsobjekte im Mittelpunkt, sondern die Mauern, die ihnen Schutz bieten. Die Führung startet also draußen und führt später in das markante Gebäude hinein. Zwischen 1925 bis 1929 errichtet, war es einer der wenigen großen Museumsbauten in der Weimarer Republik. Es werden während der Führung auch Orte gezeigt, die sonst nicht für Besucherinnen und Besucher zugänglich sind. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen! Treffpunkt ist vor dem Haupteingang am Gittertor.