Die beiden erhaltenen Seitenflügel von Cranach zeigen die damaligen Stifterbischöfe und verschiedene Heilige. Beide Teile waren bisher in der Ausstellung des Domschatzes im Gewölbe zu sehen. Michael Triegel hat passend dazu ein doppelseitiges Gemälde geschaffen, das auf der Rückseite den auferstandenen Christus in einem Kirchenraum zeigt und auf der anderen die Mutter Maria mit dem Jesuskind umringt von mehreren Menschen.

Triegel wurde 1968 in Erfurt geboren und studierte später Malerei an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Neben Neo Rauch gilt er als einer der wichtigsten Vertreter der Neuen Leipziger Schule, die sich vor allem durch ihren figürlichen Stil auszeichnet. Große Bekanntheit erlangte der Künstler auch, weil er 2010 ein Gemälde des damaligen Papstes Benedikt XVI. anfertigte. Die Zusammenarbeit sei laut einer Sprecherin des Doms in beiderseitigem Einverständnis entstanden: Der Domstift sammelt Werke der Neuen Leipziger Schule und stehe in einem guten Verhältnis zu Michael Triegel.