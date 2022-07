Dem Naumburger Dom könnte die Aberkennung seines erst 2018 zuerkannten Unesco-Weltkulturerbe-Status drohen. Grund ist der am vergangenen Samstag im Westchor des Doms wiedererrichtete Marienaltar. Die Aufstellung habe nach Einschätzung der Unesco "eine beträchtliche Auswirkung auf die wesentlichen Merkmale des Welterbes Naumburger Dom", teilte die Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt am Donnerstag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit. Die Staatskanzlei berief sich dabei auf eine von der Unesco verfasste Stellungnahme, die sie und das Landesministerium für Kultur am 1. Juli erreicht habe.