Stiftsdirektor Holger Kunde erklärt es so: "Wir haben uns gedacht, dass ein Bildersturm nicht das letzte Wort der Geschichte sein kann." Aufgabe der Domstifter sei es eben auch, im kirchlichen Zusammenhang stehende Kunstwerke wieder ihrer Nutzung zuzuführen. So sei der Gedanke entstanden, das zerstörte Mittelteil des Marienaltars durch ein neues zu ersetzen und so "die zerhackte Maria" wieder in den Westchor des Doms zu bringen, so Kunde.