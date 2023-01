Sachsen-Anhalts Staatskanzlei hatte ebenfalls im Juli mitgeteilt, man habe von der UNESCO eine Stellungnahme zur Aufstellung des Altars erhalten: "Es ist darauf zu setzen, dass die Vereinigten Domstifter den Hinweisen von ICOMOS International Rechnung tragen und damit die Wahrung des Status als UNESCO-Weltkulturerbe in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen stellen", so die Staatskanzlei damals. Das wurde so interpretiert, dass ansonsten der Welterbestatus in Gefahr wäre.