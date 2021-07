Eine alte Lederfabrik aus dem 19. Jahrhundert – später wurde sie als Getreidewerk genutzt. Und heute? Heute steht das Gebäude in Pößneck fast leer und es ist nicht das einzige: 20 Hektar Fläche Industrie-Erbe gilt es in Pößneck rundherum neu zu denken. Nicht nur hier in der thüringischen Stadt, in der das erste Netzwerktreffen für Industriekultur stattfand.

"Wir haben in den 90er-Jahren Industriekultur abgerissen, in den 2000er Jahren – die sind heute eine Wunde", sagt Frank Bachmann von der Bau- und Stadtentwicklung in Pößneck. Manchen Gebäuden würde man heute nachtrauern und vieles anders machen in der Städteplanung und beim Denken von Architektur: "Weil das, was nachgekommen ist, das ist nicht das, was man als Stadt möchte."

Ein Umdenken im Baugeschehen findet statt

Ein Teil des Geländes der Lederfabrik Pößneck. Hier fand auch das erste Netzwerktreffen von Kulturfabriken.eu statt. Bildrechte: Jan Kobel / Initiative Industriekultur Ein Umdenken findet statt - hin zu dem Bestand alter Fabriken und Industriehallen, die man vielleicht wieder nutzen könnte. "Wenn wir das verlieren, dann ist es für nachfolgende Generationen verloren und das darf einfach nicht passieren", betont Bachmann. Und so kamen auf diesem Netzwerktreffen erstmals Vertreter der Kommunen, private Investoren, aber auch Stadtplaner und Mitarbeiter der Landesbehörden und der Ministerien zusammen, bei letzteren stoßen diese Gedanken mittlerweile auf offene Ohren. "Weil es auch darum geht, Städte nachhaltig zu planen und Bauschutt und Abfälle zu vermeiden", sagt Hans-Rudolf Meier von der Bauhaus Universität in Weimar. Weiter betont er: "58% des Brutto-Abfall-Aufkommens in der BRD sind aus der Bauwirtschaft. Und weltweit sind mehr als zwei Drittel der CO2 Emissionen ebenfalls vom Bau. Also es braucht da ganz radikale Einschnitte, wenn wir tatsächlich die Klimaziele erreichen wollen."

58% des Brutto-Abfall-Aufkommens in der BRD sind aus der Bauwirtschaft. Hans-Rudolf Meier, Bauhaus Universität Weimar