Ob es eine Idee in fröhlicher Runde war oder nur Kalkül, das wissen die Vier heute selbst nicht mehr genau. Was sich jedoch dem Vergessen entreißen lässt, ist der Fakt, dass den Leipziger Grafikern und Malern Rainer Schade, Ulrich Forchner, Andreas J. Müller und Lutz Hirschmann im Jahr 1987 der Gedanke kam, eine Künstlervereinigung zu gründen, in der sie karikaturistisch agierten. Alle vier waren Absolventen der Hochschule für Grafik und Buchkunst, hatten teils bei den Gründervätern der "Leipziger Schule" studiert, da lag der Gedanke der "Neuen Leipziger Schule" nahe. Zudem war ein Label gesucht, das auch Kunstfreunde im Westen deuten konnten, war doch im Mai 1988 ebenda, in Bergisch-Gladbach, eine Ausstellung geplant, die Cartoons, Karikaturen, der vier präsentieren wollte. Ein schmissiger Ausstellungstitel war gesucht: "Neue Leipziger Schule". Rainer Schade und Ulrich Forchner erinnern sich: "Wir wollten auch ein bisschen stänkern, wir wollten Spaß haben, wir wollten das Leben etwas satirischer sehen und nicht so verknöchert in den letzten DDR-Jahren und da hatten wir kein großes Programm, außer dass wir machen wollten, wonach uns der Sinn stand." Und so entstand eine Art Geschäftsidee mit einem Label, denn die Anerkennung der Malerei sei bei vielen Menschen höher, während Karikaturen als Kritzeleien abtakelt würden, so Schade und Forchner.

Arno Rink gilt als Wegbereiter der "Neuen Leipziger Schule", zu deren bekanntesten Vertretern sein Schüler Neo Rauch zählt Bildrechte: dpa

Mit dem Titel "Neue Leipziger Schule" lehnte man sich an den Titel der "Neuen Frankfurter Schule" an, einer Gruppierung von Autoren und Zeichnern, die aus der in Frankfurt am Main beheimateten Satirezeitschrift "Pardon" hervorging. Deren Begründer bezogen sich im Titel wiederum auf die "Frankfurter Schule" mit Akteuren wie Adorno und Habermas. Der Mechanismus, dass sich satirisch agierende Künstler plus des Beinamens "Neu" alter Etiketten bedienen, um darunter ihre Einlassungen zu verbreiten, scheint jedoch älter zu sein. So gab es 1973 in Westberlin die "Schule der Neuen Prächtigkeit" mit dem Hauptvertreter Johannes Grützke, die sich einem satirischen Realismus verschrieben hatten, in ironischer Brechung des Genres der Historienmalerei. Und wie kam nun die Satire der "Neuen Leipziger Schule" Ende der 80er Jahre in der DDR an? Man ließ sie gewähren, erzählt Rainer Schade. Die vier waren gern gesehene Gäste auf Karikaturen-Ausstellungen im Inland sowie im sozialistischen Ausland: "Kunst war in dem Sinne nicht druckgenehmigungspflichtig. Insofern haben wir Werke geschaffen, Radierungen, Lithografien und in diesem speziellen Falle Siebdruck, völlig fernab der Zensur, die dann auch in die Öffentlichkeit kommen konnten", erzählen Schade und Forchner. Und so tummeln sich auf Rainer Schades Postkarten etwa Männer mit gespaltener Zunge oder auch jede Menge, satirisch kommentierte, Mauer-Versatz-Stücke. Hinzu kamen auch ein Plakat zur "Neuen Leipziger Schule" für die einzige Ausstellung der Gruppe in Bergisch-Gladbach und Aufkleber mit Namenszug, die Ulrich Forchner entwarf - heute handelt es sich um begehrte Sammel-Objekte. "Die Gesamtgestaltung, heute würde man sagen Corporate Design, bezieht sich darauf, dass ich als gelernter und studierter Grafiker, früher hat man gesagt Gebrauchsgrafiker, einen Zugang und die Möglichkeit hatte, die Dinge zu drucken. Den Namenszug "Neue Leipziger Schule" beispielsweise druckte ich im Siebdruck, bei meinem alten Drucker in Leipzig, der Firma Tauer, die es heute noch gibt", erinnert sich Forchner.