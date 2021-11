Der Dresdner Stadtplaner Gunter Just – vor 20 Jahren Baubürgermeister in Dresden – ist noch immer überzeugt von der Gestalt der Neuen Synagoge. "Er ist in keiner Weise modisch wie so vieles, was heute entsteht. Diese Arbeit ist so selbstverständlich zurückgenommen und dabei trotzdem ausdrucksstark", sagt der als kritischer Kopf bekannte Architekt. Doch auf der Straße vor der Neuen Synagoge sind nicht alle Dresdner so überzeugt von dem Bau. Ein Blickfang, sagen die einen – zu eckig und kalt, sagen andere. Kalt ist die Geschichte, aus der die Neue Synagoge Dresden kommt, in der Tat. Als sie erbaut wurde, war Heinz-Joachim Aris der Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde. Er hatte den Holocaust in Dresden überlebt. Über den fast fensterlosen Bau der Neuen Synagoge soll er gesagt haben: "Das ist ganz gut, das ist sicherer", erinnert sich Herbert Lappe an das Gespräch mit dem mittlerweile verstorbenen Aris.