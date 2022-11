Jörk Rothamel ist Inhaber von zwei Galerien in Erfurt und Frankfurt am Main. Er plädiert dafür, in der Diskussion um die "Neustart Kultur"-Gelder zwischen kleineren und großen Galerien zu unterscheiden. Den großen Galerien würde es leichter fallen, Gelder zurückzuzahlen, sagte Rothamel MDR KULTUR: "Was aber bei dieser ganzen Diskussion ein kleines bisschen vergessen wird, ist, dass diese großen Galerien eigentlich nur einen ganz kleinen Prozentsatz ausmachen. Und die anderen 99 Prozent der Galerien können diese Förderungen vermutlich nicht zurückzahlen."