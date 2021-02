Ausstellungskatalog "Talking about black holes": Die Kunstsammlung Jena präsentiert die verstörend schönen Werke des Vietnamesen Nguyen Xuan Huy

In Vietnam herrscht immer noch Zensur - natürlich malt der 1976 in Hanoi geborene und seit Mitte der 1990er Jahre in Deutschland lebende Künstler Nguyen Xuan Huy gegen sie an! Jedoch auch Mitteleuropäer können sich von den teils großformatigen Ölgemälden Nguyens provoziert fühlen. Denn sie liefern großes Kino, das jedoch ins Leere läuft: Oft in süßlich-opulenten Bildern, beeinflusst von asiatischer Ästhetik und viel Surrealismus, zeigt der Maler mit viel Farbe eine letztlich sinnentleerte, amoralische, zynische Welt. Auch Bilder aus dem europäischen Bild-Gedächtnis, von Michelangelo oder Caravaggio, setzt Nguyen, der beeindruckend im Stil der Alten Meister malt, zu neuen Kompositionen zusammen.

Die Figuration auf diesen Bildern ist exzellent, Licht und Schatten gehen hier ein lebhaftes Miteinander ein, das ist zauberhaft, wie Huy die Farben beherrscht. Erik Stephan, Direktor Städtische Museen Jena

Doch da ist etwas in Nguyens Bildern, das uns befremdet und irritiert, was im Widerspruch zum westlichen, humanistischen Wertekanon steht, "so, wie wenn Utopie und Dystopie im Grunde munter durcheinander reden", wie es Erik Stephan, Direktor der Städtischen Museen Jena, Kurator der leider geschlossenen Ausstellung und Herausgeber des Katalogs, formuliert.

Verstörend schöne Frauenkörper

Das Rätselhafte beginnt schon bei den Szenarien, die Nguyen für die Betrachter seiner Bilder bereithält, über die sie in seine Welten einsteigen können: Meist sind es wohlgeformte, sehr junge, nackte Frauen, die sich in einem absurden Umfeld räkeln und verrenken, als hätte es die #Metoo-Debatten der letzten Jahre nie gegeben! Erik Stephan betont, dass es umso wichtiger sei, den Kontext zu stärken. Erst aus dem Kontext der Betrachtung, aus dem Zusammenhang der Bilder könne man sich eine Meinung darüber bilden, wie ernsthaft der Künstler an seinen Themen arbeitet, wie weit er fortgeschritten ist, was er uns sagen will, so Stephan.

Der Vietnamkrieg als fundamentales Trauma

Nguyen lässt seine Frauenleiber oft ins Monströse mutieren, was schließlich an Fehlbildungen des menschlichen Körpers denken lässt – in Vietnam durch das Entlaubungsmittel "Agent Orange" , das die US-Armee einsetzte, immer noch an der Tagesordnung. Zudem hantiert das barbusige Personal des Künstlers gern mit kommunistischen Symbolen, Propagandabilder der allmächtigen Kommunistischen Partei Vietnams persiflierend, etwa mit Hammer und Sichel in dem Bild "Balletschule" - aber nicht nur! Ein überdimensioniertes "drittes Auge" in umwelt- und kriegszerstörter Landschaft scheint den mahnenden Weltgeist zu beschwören und schaut darüber hinaus die Betrachter direkt an. Das Bild "Swan lake on the couch" scheint drei halbnackte Balletteusen mit ihren weißen und schwarzen Tutus in eine Art Luftschlacht, der Gedanken, in einem Abbruchhaus, zu verwickeln. Mancher denkt hier an die Bildsprache der Neuen Leipziger Schule, doch Nguyen hat in Halle an der Saale Malerei studiert. Ewig lächelnde Asiatinnen mit Pferdeunterleibern, Zentaurinnen also, posieren schließlich im vietnamesischen Dschungel, neckisch und nackt mit Maschinengewehren. Böses schwant den Betrachtern und führt die Gedanken wieder Richtung Vietnamkrieg, wo sie so ganz falsch nicht sind. Nguyen Xuan Huy, ab Mitte der 90er kam er nach Deutschland, ist auch der Sohn eines Vietcong-Kämpfers.

Es ist weniger das Gemetzel zu sehen, sondern eher die Möglichkeit eines Gemetzels, die hier dargestellt ist./ Das halb Menschliche, halb Tierische impliziert bei Huy nicht das Göttliche, sondern Opfer und Täter in einer Person. /Ich möchte meinen, dass diese Diversität der beiden Kulturen, Vietnam und Deutschland, doch ein Pool ist, aus dem Huy schöpft und aus dem er diese gewaltigen Entwürfe hervorzaubert. Erik Stephan, Direktor Städtische Museen Jena

Ab 1996 studierte Nguyen Xuan Huy unter anderen bei Otto Möhwald und Ute Pleuger an der Burg Giebichenstein in Halle Malerei, heute lebt und arbeitet Nguyen in Berlin. Seine apokalyptischen Einlassungen zum Schicksal seiner vietnamesischen Landsleute wandeln sich im Laufe der Jahre zu zeitgemäßen, allgemeingültigen Metaphern über das Gute und Böse in der Welt - in denen Utopien und Romantik keinen Platz haben. Davon kündet auch der bild- und wortreiche Katalog.