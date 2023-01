Norbert Pohlmann: Der Kunstverein wurde 2005 von Privatleuten gegründet. Wir haben uns ganz bewusst am Ort der ehemaligen Kunstschule Magdeburg angesiedelt und wollten zunächst deren Geschichte erzählen. Die Kunstgewerbe- und Handwerkerschule existierte seit 1793 und wurde zu DDR-Zeiten geschlossen. Wir haben gemerkt, dass der Genius Loci dieses Ortes noch existent war und wollten ihn einfach nutzen. Mit der Schließung der Schule 1963 ist in Magdeburg etwas Defizitäres entstanden und ich bin der Überzeugung, dass man es der Stadt bis heute noch anmerkt – es fehlt einfach ein bisschen Material im Genetischen. Es gibt in Magdeburg im Prinzip seitdem keine Schule, wo künstlerische, kreative Berufe in ihren Anfängen erlernt werden können. Und das spürt man.