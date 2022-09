Erste Tuschezeichungen zeigen, wie unterschiedlich die Jugendlichen an das Thema herangehen. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Die Endwerke werden auf große Tafeln aufgebracht, die Schauß vorher mit einer speziellen Grundierung behandelt hat, das Material fühlt sich nun leicht körnig an, eben ein bisschen so, wie eine echte Hauswand. Lisa Ströer hofft, dass die Jugendlichen nach der Projektwoche vielleicht noch weitere Kunst aus der DDR in ihrem Alltag entdecken: "Es sind im Grunde auch Schmuckelemente, die die Stadt schöner machen und Fassaden aufwerten. Die SchülerInnen sollen in dieser Woche eine eigene Position entwickeln zur Debatte, was in Zukunft mit den noch übrig gebliebenen DDR-Kunstwerken passieren soll."