Film und Kino ist ein großes Thema in der Ausstellung. Die Filmindustrie erfährt in den 1920er-Jahren eine enorme Transformation. Filme wie "Nosferatu" und "Faust" von Friedrich Wilhelm Murnau tragen dazu bei, dass sich der Film als einflussreiches Massenmedium in Deutschland etabliert. Die Entdeckung und Verbreitung neuer Medien passt auch zu dem damaligen Lifestyle.

Spannend ist, dass die Ausstellung von Geräuschen und Klängen der 1920er-Jahre begleitet wird. So sitzt der Betrachter schnell mitten in einem Kaffeehaus, in einer Bar oder er beobachtet das bunte Treiben auf der Straße. Und der Charleston im Hintergrund darf bei so einer Ausstellung natürlich auch nicht fehlen.