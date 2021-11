Von Nordhausen aus in die große weite Welt der Mode, diesen Weg ist der Fotograf Olaf Martens gegangen. In den 1990ern wird er bekannt, als er für Zeitschriften wie Stern und FAZ-Magazin sowie bekannte Modefirmen arbeitet. Nun breitet ihm die Stadt, in der er aufgewachsen ist, den großen roten Teppich aus: in gleich drei Museen sind in Nordhausen derzeit Fotografien von Olaf Martens zu sehen.

Bruch mit ästhetischen Konventionen

In St. Petersburg hat Martens beispielsweise ein eindrucksvolles Bild für eine Kollektion der Designerin Tatyana Parfionova inszeniert. Man kann nicht anders, man muss vor diesem Foto stehen bleiben, und es erforschen. Denn so einiges passt nicht zusammen, fällt aus dem Rahmen der gängigen Modefotografie. Da stehen und sitzen fünf Models rund um eine alte Schreibmaschine. Sie entsprechen üblichen Schönheitsidealen und tragen schicke Kleidung – und wirken dennoch nicht attraktiv – denn auf ihren Köpfen sitzen Gasmasken. Models in der ersten sowjetischen Antarktisstation, Sankt Petersburg, 2004 Bildrechte: Olaf Martens

Martens erläutert die Entstehung des Bildes: "Das haben wir im Arktis-Museum von St. Petersburg gemacht, in einem Modul der ersten Station der Russen in der Antarktis, angelehnt an diese russischen, sozialistischen Bilder, auf denen man Menschen mit Gasmasken sieht. Wir haben die Models mit ihren schönen Sommerkleidern in der Polarstation fotografiert – mit Gasmasken. Wodurch das dann ein bisschen hässlich-grotesk konterkariert wird." Es ist ein Bild, typisch für Olaf Martens. Ein Bild, in dem die glamouröse und perfekte Modewelt aufgebrochen wird, und das Absurde einzieht.

Dürre Models, dürre Windhunde

In den 90er Jahren legt Martens mit diesem Ansatz eine steile Karriere hin, mit seinen Fotostrecken, die er meist im post-sozialistischen Russland aufnimmt, füllt er die Seiten von Stern, FAZ-Magazin oder Spiegel-Spezial. Er hat vor allem in St. Petersburg gute Kontakte, eine Bekannte, Valeria, öffnet ihm Türen, wie Martens beschreibt: "Die hatte eine Kollegin, die russische Barsoi züchtete, ganz großen Windhunde. Und so habe ich sie gebeten – Valeria, besorg uns doch sieben oder zehn Barsoi fürs Shooting." Hundezüchterin und Tänzerinnen, MusicHall Sankt Petersburg, 2001 Bildrechte: Olaf Martens

Das Ergebnis dieses Shootings ist nun ebenfalls in der Ausstellung zu sehen - dürre Revuetänzerinnen in weißen Kleidern neben dürren weißen Hunden – dazwischen wuselt die normalgewichtige Züchterin im knallroten Pullover herum. Geplant war Letzteres damals nicht, erinnert sich Martens heute.

Olaf Martens Bildrechte: Olaf Martens Das ist ganz, ganz wichtig: Diese Ausstellung ist eine Reflexion über Fotografie. Also, was alles möglich ist. Und was auch der Zufall – oft – bringt. Olaf Martens über die Macht des Zufalls

Kindheit in Nordhausen, Studium in Leipzig

Foto von Olaf Martens Bildrechte: Olaf Martens Vieles ist möglich – wenn man Zufälle zulässt. Auch der Karriereweg von Olaf Martens lässt sich so gut umschreiben. Als Jugendlicher in Nordhausen findet er zur Fotografie, indem er illegale Repros von West-Plattencovern anfertigt und verkauft. Schnell reicht ihm das aber nicht mehr und er fängt an, selbst mit der Kamera herumzustreifen, immer auf der Suche nach dem entscheidenden Augenblick.



Mitte der 80er folgt dann das Fotografiestudium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Hier beschäftigt er sich mit Aktfotografie, bekommt schnell den Spitznamen "Helmut Newton des Ostens" verpasst. Seine Herangehensweise beschreibt Martens: "Und da habe ich angefangen, in alten Ruinen, in alten Treppenhäusern, alten Wohnungen in der DDR zu fotografieren. Also nicht so diese Blümchenfotografie, sagen wir mal, diese erzgebirgische Blümchenfotografie, wo das so ästhetisch ist, in schwarz-weiß. Nein, ich hab auch alles in Farbe gemacht."

Auch hier nutzt Olaf Martens einen Hund als besonderen Blickfang Bildrechte: Olaf Martens

Internationaler Durchbruch nach der Wende

Nach der Wende kauft der Stern Martens diese Arbeiten sofort ab und druckt sie. Es ist der Beginn seiner internationalen Karriere, die die Ausstellung in Nordhausen nun gleich an drei Orten nachzeichnet.

Als Jugendlicher hat Olaf Martens Plattencover abfotografiert Bildrechte: Olaf Martens Susanne Hinsching, Leiterin der Städtischen Museen, erläutert den Ansatz: "Es war immer auch die Idee, einfach mehr zu zeigen. Weil er so vielseitig ist, von seinem Frühwerk bis zu den ganz aktuellen Sachen. Uns war klar, dass wir das alles gar nicht in einer Ausstellung unterbekommen und haben deshalb eine dezentrale Ausstellung an drei Ausstellungsorten organisiert. Das ist etwas, was wir so noch nie gemacht haben."



Im Stadtmuseum Flohburg sind nun Martens frühe Fotografien aus der Jugend zu sehen. Im Kunsthaus Meyenburg werden die Modefotografien gezeigt und in der Stadtbibliothek die Porträts von Prominenten, die in den letzten Jahren entstanden sind. Nordhausen bietet Martens die große Bühne – er hat sie definitiv verdient.