Ein Schloss voller Geschichte

Tatsächlich verbrachte der kleine Fritz mit seinen vielen Geschwistern nur knapp 14 Jahre in Oberwiederstedt, danach zog er mit seiner Familie nach Weißenfels. Und doch haben diese Jahre auch das Schloss selbst geprägt, sagt Kuratorin Christine Kuhn. Deshalb hat man einen Raum der fast 1000-Jährigen Hausgeschichte gewidmet. Diese fange im 13. Jahrhundert, in der Klosterzeit an und führe bis in die 80er-Jahre, in denen das Haus gerettet wurde. Die Wiederstedter Bürger hätten zu der Zeit mit viel Engagement und eigener Arbeitskraft möglich gemacht, dass das Schloss heute als Museum genutzt werden könne. Zwar Jahre lang wurde das denkmalgeschütze Schloss Oberwiederstedt saniert. Bildrechte: dpa

Die Netzwerke der Romantik

All dies bezeugen Exponate wie der Griffel der Äbtissin aber auch Fotografien und Filmausschnitte in einer weiteren Medienstation. Etwas abstrakter wird es dann in der Sonderausstellung, in der die Netzwerke der Romantik thematisiert werden. Dabei gehe es einmal um die verschiedenen Personennetzwerke und einmal um die Netwerke der Kunst und die verschiedenen Kunstgattungen die zusammenwirken, erklärt Kuhn. Das sei schließlich auch eine Fantasie der Romantikerinnen und Romantiker: ein Gesamtkunstwerk zu ergeben.

So zeigt sich Novalis in vielen Facetten. Man lernt über sein Leben, bekommt Einblicke in sein Werk und im lauschigen Park kann man alles noch mal Revue passieren lassen. Doch eines sollte den geneigten Besucherinnen und Besuchern bewusst sein: Oberwiederstedt liegt wahrlich abgeschieden. Ein Café würde sich selbst im Schloss nicht lohnen, zuckt Schmidt die Schultern – ein eigenes Picknick ist zu empfehlen.