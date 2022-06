Das anlässlich des 90. Geburtstags von Gerhard Richter im Februar gestartete Multimedia-Projekt erzählt die Kunstgeschichte Deutschlands in Ost und West nach 1945. Anhand von rund 400 ausgewählten Kunstwerken, Fotografien und Videos wirft das Webangebot Schlaglichter auf die wichtigsten Künstlerinnen und Künstler, Werke, Strömungen und setzt diese in den jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext.

Durch die gesamtdeutsche Perspektive vereint ostKUNSTwest.de erstmals die Kunstszene aus Ost und West in einem Angebot. Die Navigation auf der Website funktioniert über einen Zeitstrahl, der von der ersten noch gemeinsamen Kunstausstellung in Dresden 1946 bis hin zu digitalen Kunstwerken (NFT) reicht. Der zehnteilige begleitende Podcast "ostKUNSTwest" gibt in der ARD Audiothek in Gesprächen einen Überblick zu den wichtigsten Strömungen, Künstlerinnen und Künstlern.