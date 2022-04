Das Multimedia-Projekt "ostKUNSTwest.de" von MDR KULTUR ist für den renommierten Grimme Online Award nominiert worden. Wie das Grimme-Institut am Mittwoch mitteilte, hat das Team von "ostKUNSTwest" Chancen, in der Kategorie "Kunst und Unterhaltung" ausgezeichnet zu werden. Aus Anlass des 90. Geburtstages des Malers Gerhard Richter wird darin die Kunstgeschichte Deutschlands in Ost und West nach 1945 erzählt.

Deutschland liegt noch in Trümmern, da wird in Dresden die "Erste Allgemeinen Deutsche Kunstausstellung" organisiert. Für lange Zeit war es das letzte Mal, dass die deutsche Kunstwelt als eine geeinte auftrat. Danach wurde immer entweder von der ost- oder westdeutschen Kunstszene gesprochen. In der Bundesrepublik orientierte man sich eher an den USA und der Abstraktion, in der DDR galt das Diktum der Realismus. "ostKUNSTwest" versucht nun, die deutsche Kunstgeschichte erstmals in einem Austausch zwischen Ost und West zusammenzuführen.