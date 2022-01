Anlässlich des 90. Geburtstags von Gerhard Richter erzählt MDR KULTUR mit dem großen Multimedia-Projekt "ostKUNSTwest" die Kunstgeschichte Deutschlands in Ost und West nach 1945 anhand von rund 400 ausgewählten Kunstwerken, Fotografien und Videos. Das Projekt startet am Montag, 24. Januar online unter ostkunstwest.de und als begleitender Podcast in der ARD Audiothek.