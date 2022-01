Die zentrale Kunstausstellung im Albertinum spielte eine große Rolle in einer Polemik von Ihnen, erschienen am 18. September 2017 in der "Sächsischen Zeitung". Überschrift: "Wende an den Wänden" und der zentrale Vorwurf, die neue Chefin des Albertinums, Silke Wagner, entsorge in Größenordnungen DDR-Kunst ins Depot. Was hat bei Ihnen zu diesem Ausbruch geführt?

Im September 2017 erhob Paul Kaiser schwere Vorwürfe gegen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das Albertinum. Bildrechte: IMAGO Kaiser: Ich habe seit 1997 zusammen mit meiner Frau die große Ausstellung "Boheme und Diktatur" gemacht, im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Das war ein Riesenerfolg mit 120.000 Besuchern, Nansen bis nach Asien. Und da war es zum ersten Mal so, dass man von dieser scheinbaren Zweiteilung der Künstler im Osten etwas mitbekam, dass es eben also auch eine nonkonforme, eine auf Autonomie gezirkelte Kunstbewegung in der DDR, vor allem auch in den sächsischen Städten, gegeben hat. Und das führte dann bei mir dazu, dass ich mich immer mehr an diese Materie eingearbeitet habe, mit unzähligen Künstlern gesprochen habe, Archive ausgewertet habe, viele Ausstellung und kleinere Publikationen gemacht habe und mich dann eben auch mit dem Staatsgefüge dieser DDR-Kunst beschäftigt habe.

Was nun in Dresden konkret 2017 zum "Dresdner Bilderstreit "geführt hat, ist eigentlich die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt der deutsch-deutsche Bilderstreit eigentlich schon beerdigt schien. Wir haben ja 2012 eine große Ausstellung in Weimar gemacht, "Abschied von Ikarus" hieß die, und das war eigentlich schon in den Feuilletons positiv als das Ende des Bilderstreits besprochen. Jetzt endlich ist Ruhe eingekehrt. Endlich kann man sich sachlich auch den Beständen nähern. Und dann passierte eben plötzlich das, was ich so eine Art Satyr-Spiel dieser Tragödie um die DDR-Künste bezeichnen würde, da kam eine vom Thema wirklich unbeleckte Kunstvereinsdirektorin, die noch nie in ihrem Leben im Museum gearbeitet hatte und bekam den Job des Lebens sozusagen als Leiterin des Albertinums. Das hat jetzt mit ihrer Eignung gar nichts zu tun.

Unter anderem die Werke des Dresdner Malers A. R. Penck landeten im Depot. Bildrechte: IMAGO / Allstar Es war exemplarisch, also nicht nur für den Elitenwechsel West-Ost, sondern eben auch, dass sich 2017 abzeichnete, dass man nun Leute berief, ohne Herkunftsbindungen, ohne größere Wissensbestände zu dem Thema und dass sich dieser Fehler der rigorosen Ausblendung der Ostkunst, noch einmal zu wiederholen schien. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Der konkrete Anlass war, dass Frau Wagner die Schausammlung, also die Dauerausstellung, die ja das Herzstück eigentlich bis heute geblieben ist, also die von der Romantik von 1800 bis eben zur Gegenwartskunst reichen sollte und die Entwicklung am Topos Dresden, also von den Romantikern über die Brücke bis A. R. Penck und Gerhard Richter, diese Geschichte Dresdens als ein exemplarischer Kunstort des zwanzigsten Jahrhunderts erzählte, dass die neue Museumsdirektoren die Zeit zwischen 1945 und 1990 einfach herausschnitt.