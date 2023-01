Direkt am Eingang dieser Schau geht's hinein in die Welt der wilden 20er-Jahre. Das Aquarell "Ehepaar II" von George Grosz hängt dort, zu sehen ist – in lila, mintgrün und schwarz gehalten – ein schick zurecht gemachtes Paar. Er mit Smoking und Monokel im Auge, sie mit einem gewagten, durchscheinenden Kleid und einem androgyn wirkenden Kurzhaarschnitt. Kuratorin Claudia Schönjahn hat das Bild bewusst an dieser prominenten Stelle positioniert: "Die beiden scheinen wie Ausstellungsbesucher auf irgendetwas außerhalb des Bildgrundes zu starren. Er guckt ein bisschen skeptisch, sie staunend und verwundert. Und genau dieses Staunen, das wollen wir auch versuchen bei unseren Besuchern hervorzurufen."



Schönjahns Mission bei dieser Ausstellung: eine Entdeckungsreise durch die Welt der klassischen Moderne zu kreieren. Die Sammlung von Fritz Niescher scheint ihr dafür außerordentlich gut geeignet, neben den beiden Schwerpunkten Barlach und Dix finde man hier allerlei exquisite Werke aus den 20er- und 30er-Jahren: "Und da sind wirklich so bekannte Namen wie Lyonel Feininger oder Paul Klee darunter. Wir freuen uns außerordentlich, Werke von ihnen präsentieren zu dürfen."