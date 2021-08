Kurator Mirko Gutjahr hat diese besondere Schau konzipiert: 130 Exponate sind zu sehen, darunter viele europäische Leihgaben. Steinartefakte aus dem ältesten Pestgrab Deutschlands, cirka 2200 vor Christus oder ein Pest-Bakterium, das nur drei Tausendstel Millimeter lang ist, aber die verheerende Lungen und Beulenpest verursacht hat. Aber es gibt auch kuriose Ausstellungsstücke. Gutjahr verweist auf einen sogenannten "Pestschinken", eine Leihgabe des Heimatvereins Friesoythe. Der Schinken habe der Sage nach die Pest in sich aufgenommen, erklärt Gutjahr.

Die Pest soll, der Sage nach, in Gestalt einer blauen Wolke durch das Schlüsselloch in diesen Schinken gezogen sein.

Die Pest soll, der Sage nach, in Gestalt einer blauen Wolke durch das Schlüsselloch in diesen Schinken gezogen sein. Bildrechte: Heimatverein Friesoythe

Die Maßnahmen der 14. Corona-Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist nicht so weit entfernt von der Pestordnung der Stadt Wittenberg aus dem Jahr 1566.

Und wie sich die Bilder gleichen. Neben dem Wagenrad ist eine Fotografie aus Genua aus dem Jahr 2020 zu sehen. Darauf sind Leichenwagen abgebildet, die nachts durch die Stadt fuhren. Solche Kreuzvergleiche zwischen der Pest und der Corona-Pandemie finden sich mehrmals in der Wittenberger Sonderschau. Stiftungsdirektor Rhein ist selbst überrascht, wie sich die Fakten gleichen, obwohl viele Jahrhunderte dazwischen liegen: "Es gab auch Reisebeschränkungen. Der erste Reisepass ist ein 'Pestpass' um zu beweisen, aus einer gesunden Region zu kommen. Die Maßnahmen der 14. Corona-Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist nicht so weit entfernt von der Pestordnung der Stadt Wittenberg aus dem Jahr 1566."

Blick in die Ausstellung im Augusteum Wittenberg Bildrechte: Uwe Schulze

Und das muss selbst Sachsen-Anhalts Minsiterpräsident Reiner Haseloff zugeben, der sicherheitshalber mit seinem Smartphone die Wittenberger Pestordnung abfotografierte. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen faziniere ihn, sagt Haseloff: "Pandemien haben immer die gleichen Ausbreitungsmechanismen und erfordern von den grundsätzlichen Entscheidungen her die gleichen Hygiene-Maßnahmen."

Und schon damals waren Schutzmaßahmen, um die Seuche einzudämmen, höchst umstritten, so Haseloff: "Man hat Quarantäne-Auflagen, auch hier in Wittenberg, nicht eingehalten, man musste Studenten festsetzen, man musste bewaffnete Wachen vor das Hospital und die Quarantäne-Bereiche stellen – in dieser Hinsicht ist der Mensch immer der gleiche."