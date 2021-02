In Leipzig wird Schnürpel wird am 20. Februar 1941 geboren. Anfang der 1960er-Jahre studiert er in seiner Geburtsstadt Malerei und Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Es folgt eine Lehrtätigkeit für künstlerische Praxis am Fachbereich Kunsterziehung der Universität Leipzig. An der Fachhochschule für Angewandte Kunst in Schneeberg lehrt er seit 1978, dort wird er 1992 zum Professor berufen.