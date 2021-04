Die Suche nach einer Nachfolge für die Geschäftsführung der Sächsischen Gedenkstätten ist zu Ende. Die Sächsische Kulturministerin und Stiftungsratsvorsitzende, Barbara Klepsch, hat am Dienstag in Dresden den neuen Geschäftsführer vorgestellt: Markus Pieper hat sich unter 19 Bewerbungen durchgesetzt. Er wird im September das Amt übernehmen.

Pieper war von 2003 bis 2008 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Ettersberg in Weimar und bis 2012 als Referent bei dem Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen in Berlin angestellt. Zuletzt hat er als Leiter des Arbeitsbereiches "Gedenkstätten und Erinnerungskultur" in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin gearbeitet. Pieper dankte dem Stiftungsrat und der Kulturministerin und lobte die jahrelange professionelle sowie engagierte Arbeit der Gedenkstätten.