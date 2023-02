Zeitgenössische Kunst kommentiert Ausstellung

Von besonderer Schönheit sind die Zeichnungen, die Erich Ohser immer wieder von schwarzen Frauen anfertigte. Dies animierte die Museumschefin Iris Haist, die Ausstellung um einen zeitgenössischen künstlerischen Kommentar zu ergänzen. In einem Extraraum kann man faszinierende Fotoarbeiten der in Berlin lebenden Fotografin und Installationskünstlerin Semra Sevin sehen, auf denen schwarze Frauen das von Erich Ohser aufs Papier gebannte Selbstbewusstsein gleichsam in eine künstlerische Formensprache des 21. Jahrhundert transponieren. Die Ausstellung zu Erich Ohser in Plauen zeigt Körperformen und Aktdarstellungen in allen Variationen. Bildrechte: Erich Ohser – e.o.plauen Stiftung

Nackte Tatsachen bei Ohsers "Vater und Sohn"

Die letzte Abteilung der Ausstellung widmet sich den nackten Tatsachen in der Karikatur. Da gibt es Episoden, in denen "Vater und Sohn" auf liebevolle Weise mit dem Thema konfrontiert sind und ein paar harmlos heitere Zeichnungen aus den 1930er-Jahren zu sehen. Der Blick bleibt dann aber auch an mehreren Blättern hängen, die Erich Ohser als Karikaturist für Propagandablätter der Nazis gezeichnet hat.

Auf einem ist die untergehende "Athenia" zu sehen. Bei diesem Schiff handelt es sich um das erste zivile englische Passagierschiff, das im Zweiten Weltkrieg torpediert wurde. Auf Ohsers Zeichnung sinkt es am Horizont, während ihm im Vordergrund, an Pin-up-Girls erinnernde üppig-nackte Syrenen von einem deutschen U-Boot aus hinterherwinken. Erich Ohser ist für seine Karikaturen berühmt – die Ausstellung in Plauen entdeckt ihn als Aktkünstler neu. Bildrechte: Erich Ohser – e.o.plauen Stiftung

Ausstellung beinhaltet Zeichnungen für die Nazis

Das wirft Fragen auf: Warum engagiert sich ein Künstler, der nachgewiesener Weise nichts mit den Nazis am Hut hatte, auf solch eine Weise? Ein bisschen Heulen mit den Wölfen? Das gute Honorar in für den Künstler sonst schlechten Zeiten? Vielleicht auch das Gefühl des inneren Emigranten und Freundes von Erich Kästner, wie dieser durch solche "Mitarbeit" geschützt zu sein? Warf man Ohser doch gerade in den 1940er-Jahren immer mal wieder "undeutschen Stil" in seinen Zeichnungen vor.