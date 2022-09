Die Phantasie von Moritz Götze haben schon früh der pure Rhythmus und die pulsierende Spannung der späteren Superband Chicago beflügelt. Dabei war es nicht nur der Klang, der Sound, der den jungen Moritz beflügelte, der von sich sagt: "Ich komm ja auch aus der Musik – aber da war ich erfolglos!" So eine Tournee, das wär schon was, erinnert sich der Künstler an diese Teenagerträume. So wie bei einem Dreifach-Live-Album von Chicago, auf dessen Cover in einer schier endlosen Reihe Auftrittsorte eines Konzertjahres rund um den Globus aufgelistet wurden.