Im Depot der Prähistorischen Sammlung in Köthen: Hier in den heiligen Hallen unter Tage lagern unzählige Gebeine, Scherben und Schädel – gut verpackt und geschützt. Sie erzählen die Besiedlungsgeschichte von der Altsteinzeit bis ins Mittelalter. Der geheime Schatz von Biendorf ist auf 13 Pappkartons verteilt.

Die Wissenschaftlerin Anne Kokles erforscht in ihrer Doktorarbeit, was es damit auf sich hat. Im Zentrum ihrer Arbeit liegt die Bestattung von einer Frau und einem Kind. Die Prähistorikerin erklärt: "Spannend macht diesen Befund eigentlich, dass er viele Fragen aufwirft und schon seit Forschergenerationen zu Diskussionen führt, was eigentlich mit der Frau und dem Kind passiert ist."



Zwei Menschen, zwei Rinder und Tonscherben gemeinsam in einem Grab – war es ein Ritual? Warum lag die Frau mit dem Gesicht nach unten? Die Bestattung von Biendorf zählt zu den bemerkenswertesten Funden des Spätneolithikums in Mitteldeutschland. Schon viele Wissenschaftler haben dazu geforscht.