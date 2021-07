Die Sächsische Akademie der Künste ehrt in diesem Jahr die 54-jährige chilenische Künstlerin Sandra Vásquez de la Horra mit dem Hans-Theo-Richter-Preis. Sie gehöre zu den bemerkenswertesten Zeichnerinnen der Gegenwart, so die Akademie am Donnerstag in Dresden. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Am 10. September soll die Übergabe an die Künstlerin im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden stattfinden. Im Zuge der Preisverleihung soll eine Ausstellung mit Werken der Preisträgerin in der Sächsischen Akademie der Künste eröffnet werden.

Ihre gänzlich eigenständige, zutiefst bewegende poetische Bildwelt entwächst dem persönlichen Erleben. Aus der Jurybegründung der Sächsischen Akademie der Künste

Die Akademie sieht ihr Werk wurzeln "in Traditionen und Mythen ihrer chilenischen Herkunft und schöpft ebenso aus Quellen der europäischen Kulturgeschichte". In ihren Zeichnungen beschäftigt sie sich mit Grenzerfahrungen, Weiblichkeit, Angst und Tod, aber auch Poesie.

Von Chile nach Deutschland

Sandra Vásquez de la Horra Bildrechte: IMAGO / GlobalImagens Die 1967 in Chile geborene de la Horra lebt und arbeitet heute in Berlin. Von 1989 bis 1994 hat sie an der Hochschule für Gestaltung in ihrer Heimatstadt Viña del Mar studiert und zog dann den Angaben zufolge nach Deutschland, um an der Kunstakademie Düsseldorf und danach an der Kunsthochschule für Medien in Köln zu studieren.



Werke der Künstlerin sind vertreten in zahlreichen internationalen Sammlungen.

Der Hans-Theo-Richter-Preis