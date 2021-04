Für David Schnell war es wahnsinnig interessant, mit den Materialien Glas und Licht zu arbeiten. Anders als bei seinen Gemälden, die vor allem auch durch ihre Größe einen starken Effekt erzielen, gewinnt das relativ kleine Fenster, das noch dazu in einzelne Scheiben aufgeteilt ist, durch die Materialität seine Wirkmacht. David Schnell erklärt: "Das ist ja auch aus zwei Scheiben, die übereinandergelegt sind, zusammengesetzt. Tatsächlich hat das Material dadurch auch schon einen räumlichen Aspekt, und es ist eben nicht nur gemalt, sondern es ist eigentlich aus dem farbigen Glas herausgeätzt, kriegt dadurch schon eine Haptik, die stellenweise fast schon eine skulpturale Qualität hat. Und das ist natürlich was, was man, ich sage mal, in der Malerei, mit Öl auf Leinwand, so nicht erreichen kann."

David Schnells Kirchenfenster in Priorau Bildrechte: Sandra Meyer/MDR

Auf der anderen Seite ist es die Architektur des schlichten Kirchenraumes, die den Künstler für dieses Projekt begeistert hat. Ein historischer Ort mit neogotischen Anklängen, auch das habe seine Herangehensweise beeinflusst. David Schnell: "Das Thema entwickelt sich eigentlich im Prozess. Als ich diese Einladung bekommen habe, habe ich zweimal den Ort hier besucht. Habe mir die Architektur, die Farbigkeit auch der Architektur genau angeguckt, das Umland angeguckt. Habe versucht, ein Fenster zu machen, was quasi auch die Funktion eines Fensters weiter erfüllt, nämlich einen Ausblick assoziiert. Dass es nicht einfach ein farbiges Bild ist, was durchleuchtet wird, sondern dass man wirklich die Assoziation hat: Man guckt in den Außenraum, der aber natürlich nicht der Realität entspricht."



Tatsächlich assoziiert man den Blick nach draußen, in einen Wald, denn in dem Wust von Senkrechten und Diagonalen die auf dem Glas schimmern, erkennt man Bäume, Wege, aber auch am Boden liegende Stämme. Doch will man sich als Betrachter nicht festlegen: Ist es eine Lichtung oder droht hier Ungemach? Genau das ist die Intention des Künstlers. "Es ist so, dass es natürlich eine gewisse Dramatik gibt, aber gleichzeitig auch vielleicht noch Ruhe. Es ist so, dass ich mit einem labilen Gleichgewicht gespielt habe, also, dass es vielleicht im ersten Moment eine Schönheit hat aufgrund der Farbigkeit und der Räumlichkeit. Aber das ist auch ein Raum, indem man sich verirren kann", sagt Schnell.