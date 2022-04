Haben Sie Beispiele von Museen, kleineren Häusern in Thüringen, die von den Auswirkungen der Provenienzforschung betroffen sein könnten?

Das ist relativ einfach. Quasi jedes Museum in Thüringen ist betroffen. Die beiden Kolleginnen haben im vergangenen Jahr eine Untersuchung gemacht und haben den Stand bei zehn Prozent der Thüringer Museen abgefragt. Dabei ist herausgekommen, dass mutmaßlich 90 Prozent aller Thüringer Museen von Aspekten von NS-Raubgut betroffen sind. Etwa 50 Prozent der Museen stehen irgendwie mit kolonialen Kontexten in Verbindung. Und nahezu 100 Prozent aller Museen haben mit unrechtmäßig entzogenem Kulturgut aus SBZ- (Anm. der Red.: SBZ = Sowjetische Besatzungszone) oder DDR-Zeit zu tun. (...)

Und selbst wenn das Museum nach 1989/90 gegründet worden ist, könnte auch dort zumindest noch der DDR-Aspekt kommen. Irgendwo müssen die Objekte ja herkommen, die sie dort ausstellen, erworben oder geschenkt bekommen haben.

Es ist natürlich auch eine Umbruchsphase für ein Museum, sich mit der Herkunft der Objeke zu beschäftigen. Wie ist das bei kleineren Museen? Gibt es Vorbehalte von Direktorinnen und Direktoren aus der Befürchtung heraus, was nach der Erforschung noch bleibt?

Nein, das würde ich so nicht sehen. Ich glaube, dass eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen verstanden haben, wie wichtig es ist, eine Klarheit darüber zu bekommen, wo die Objekte eigentlich herkommen, die wir in den Museen haben. Dass da jemand sagen würde, ich mache das jetzt nicht, weil ich mein Zeug nicht hergeben will, das glaube ich tatsächlich nicht.

Wichtig ist aber zu sensibilisieren, welche Objekte überhaupt in Frage kommen können. Manchmal hat man das gar nicht in der täglichen Arbeit auf dem Schirm, dass ein Objekt, das jetzt erstmal gar nicht so aussieht, als wäre es aus einem dieser Kontexte, möglicherweise eben doch dort herstammt. Ein großes Beispiel sind, zumindest für die DDR-Zeit, häufig Waffen. Da gibt es also einen Sammler in der DDR, der Waffen gesammelt hat. Irgendwann kommt der Staat und fordert die Abgabe der Waffen. Und dann wird geguckt, was man eventuell über die Koko (Anm. d. Red.: Kommerzielle Koordinierung) verkaufen kann.

So eine Waffensammlung wird dann irgendwann jemandem weggenommen. Und das, was man für den Verkauf nicht gebrauchen kann, gibt man dann an ein Museum. Das ist gar nicht mal so selten der Fall. Und jetzt haben Sie also eine Waffe, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, vielleicht sogar aus dem 18. Jahrhundert. Da kommen Sie jetzt nicht als Erstes darauf, dass das möglicherweise was mit DDR-Entzug zu tun hat. Und das ist eben auch so ein wichtiger Aspekt, noch mal zu sagen: Okay, das muss gar nicht unbedingt in der DDR-Zeit entstanden sein.