Lyonel Feiningers Spätwerk in Quedlinburg

Darüber hinaus hat die Kulturstiftung für das Museum Feiningers Ölgemälde "Im Schnee" erworben. Bislang habe dem Museum ein Spätwerk Feiningers gefehlt, so Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder am Montag in Quedlinburg. Nun könne hier seine Entwicklung von seinen frühen Anfängen bis in die 1940er Jahre umfassend vermittelt werden. Die Kulturstiftung der Länder hat den Ankauf mit 85.000 Euro gefördert. Für Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra ( CDU ) ist das Ölgemälde eine ideale Ergänzung für die Dauerausstellung.

Feiningers Gemälde "Im Schnee" wurde von der Kulturstiftung erworben. Bildrechte: Museum Lyonel Feininger

Feininger wirkte am Bauhaus

Das 1949 in New York entstandene Gemälde zeige die neugotische Kirche St. Peter und Paul in Dessau. Es habe sich zunächst im Besitz zweier Galerien in New York befunden. Später sei es in eine österreichische Privatsammlung gewechselt. Jetzt sei das Werk von einer österreichischen Galerie erworben worden, die das Bild bereits als Leihgabe für die Dauerausstellung bereitgestellt habe.